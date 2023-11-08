8 ноября, 09:17,
обновлено 8 ноября, 09:23

Россия в 2023 году оказала помощь 24 дружественным странам

МЧС провело 34 гуманитарных операции на двусторонней основе и реализовало 28 совместных проектов с организациями системы ООН, сообщил глава ведомства Александр Куренков

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия по линии МЧС оказала помощь 24 дружественным странам в 2023 году, сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме глава ведомства Александр Куренков.

"Силы и средства РСЧС активно работают за рубежом. Нами проведено 34 гуманитарных операции на двусторонней основе и реализовано 28 совместных проектов с организациями системы ООН. Оказана помощь 24 дружественным странам", - сказал министр.

Среди крупнейших операций года Куренков выделил ликвидацию последствий землетрясения в Турции и Сирии, а также наводнения в Ливии. Обмен оперативными данными по вопросам ЧС продолжается с 12 государствами и 5 международными организациями. МЧС РФ также получает доступ к данным с иностранных спутников зондирования Земли. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
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