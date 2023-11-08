Туристическая отрасль Чехии в III квартале впервые превысила допандемийные показатели

За этот период 2023 года гостиницы, пансионы и кемпинги разместили 7,9 млн туристов, рассказали в Чешском статистическом управлении

ПРАГА, 8 ноября. /ТАСС/. Значительно большее число туристов посетили Чехию в третьем квартале текущего года, чем за тот же период 2019 года, ставшего последним перед пандемией ковида. Впервые после нее показатели предприятий туристической отрасли превысили зафиксированные четыре года назад. Об этом на своем сайте сообщило Чешское статистическое управление.

"В третьем квартале 2023 года общее количество заселений в гостиницы, пенсионы и кемпинги возросло на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее число проведенных там [их гостями] ночей - на 5,0%. В них заселилось большее число зарубежных и отечественных туристов. Показатели посещаемости [предприятий национальной туристической отрасли] в пик туристического сезона [приходящегося на третий квартал] превзошли показатели последнего года до пандемии ковида, 2019 года", - отметило управление.

Чешские гостиницы, пансионы и кемпинги разместили у себя в третьем квартале 7,9 млн туристов, которые провели там в общей сложности 21,4 млн ночей. Причем, согласно данным управления, количество иностранных гостей возросло в годовом исчислении на 18,8%. Наибольшее число зарубежных туристов составили жители Германии, Польши и Словакии.