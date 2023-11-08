Петербургский университет получил госнаграду Вьетнама для иностранных организаций

Посол в России Данг Минь Кхой вручил Орден дружбы за сотрудничество в сфере образования Институту Хо Ши Мина при СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой вручил Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ) Орден дружбы за сотрудничество в сфере образования, передает корреспондент ТАСС.

"Для меня сегодня большая честь от имени нашего президента Социалистической Республики Вьетнам вручить Орден дружбы Институту Хо Ши Мина при Санкт-Петербургском государственном университете. Это самая высокая награда нашего государства, которую мы вручаем иностранцам и иностранным организациям, которые вносят важный вклад в развитие сотрудничества с Вьетнамом", - сказал посол журналистам после торжественной церемонии.

По его словам, сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров занимает важное место в отношениях между Россией и Вьетнамом. "Ежегодно в Россию приезжает свыше 1 тыс. вьетнамских студентов для получения высшего образования, и сейчас общее количество наших студентов здесь до 5 тыс. С советских времен очень много наших граждан учились в России, поэтому мы считаем, что это очень важное направление", - отметил он.

Как добавил ректор СПбГУ Николай Кропачев, университет планирует наращивать сотрудничество с Вьетнамом, а также привлекать в вуз педагогов этой страны. "Мне бы очень хотелось, чтобы мы в следующем году в ноябре объявили прием на программу "Туризм" с углубленным изучением вьетнамского языка и Вьетнама. Вторую программу - у нас есть программа "Экономика", она пользуется большой популярностью, в рамках нее открыть программу "Экономика" с углубленным изучением экономики Вьетнама и вьетнамского языка. Мне кажется, что эти программы будут полезны и интересны для наших стран", - сказал он.