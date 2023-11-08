8 ноября, 10:33,
обновлено 8 ноября, 11:04
Палестино-израильский конфликт

Почти 100 самолетов доставили в Эль-Ариш гуманитарные грузы для жителей Газы

Самолеты были направлены 28 государствами и 13 региональными и международными организациями

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Почти 100 грузовых самолетов с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа приземлились до настоящего времени в аэропорту египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил глава отделения Египетского общества Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Хадлед Заид.

"В аэропорт Эль-Ариша прибыли 96 бортов, доставивших гуманитарные грузы для населения Газы", - приводит его слова новостной портал Sada al-Balad. Заид уточнил, что самолеты с помощью для палестинцев были направлены 28 государствами и 13 региональными и международными организациями.

Глава египетского Красного Полумесяца на севере Синая информировал, что минувшим вечером через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в сектор Газа была отправлена 81 машина с гуманитарными грузами. Всего, по данным Заида, до настоящего времени в анклав въехало 650 машин с помощью жителям Газы.

Некоторое время назад генеральный директор Египетского общества Красного Полумесяца Рами ан-Назер сообщил, что запасы гуманитарной помощи, которую направляют различные страны и организации в Египет для ее последующей доставки жителям сектора Газа, практически закончились. Он обратился ко всем государствам с призывом продолжить доставку в Египет по воздуху грузов для населения палестинского анклава. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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