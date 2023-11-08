В Петербурге редактора телеканала оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду

Суд назначил Сергею Катышеву наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 200 тыс. рублей главного редактора телекомпании "Кино ТВ" за распространение фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений под возрастной маркировкой 16+. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Мировой судья судебного участка №152 г. Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности Сергея Катышева за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из протокола, 16 июня Катышев, будучи главным редактором ООО "Кино ТВ", допустил распространение среди несовершеннолетних художественного фильма "V" значит Вендетта", который содержит демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений. По закону такая информационная продукция должна иметь возрастную маркировку 18+, тогда как фильм вышел в эфир с пометкой 16+.

Сам Катышев на заседание в суд не пришел, о причинах своей неявки не сообщил.