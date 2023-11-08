Более 250 школьников бесплатно посетят смотровую площадку в "Москва-Сити"

Школьники также смогут побывать на групповой экскурсии "Интерактивный полет над Москвой"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 250 школьников, победивших в конкурсе видео, посвященных важным историческим фактам о столице, смогут бесплатно посетить смотровую площадку Panorama360 в Москве, сообщили в пресс-службе площадки.

"Подведены итоги видеоконкурса для школьников "Моя Москва", приуроченного ко дню города Москвы, от смотровой площадки Panorama360. Победителями стали 250 школьников из 10 классов из Москвы и Московской области, которые лучше других смогли передать важные исторические факты о столице в новом видео-формате. Они бесплатно посетят смотровую площадку на 89-м этаже в "Москва-Сити", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы прислали более 45 классов. Каждая видеоработа была коллективной, выбрать лучших было решено народным голосованием, в котором приняли участие более 33 тыс. человек. Помимо посещения смотровой площадки школьники смогут побывать на групповой экскурсии "Интерактивный полет над Москвой", на которой каждому подарят коробку мороженого.