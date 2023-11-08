Маршрут №646 на юго-востоке Москвы станет электробусным

В рабочий день на этом направлении в среднем совершается около 2 тыс. поездок

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Электробусы выйдут на 646-й московский маршрут и будут курсировать по территории Юго-Восточного административного округа столицы с 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Мы продолжаем запускать электробусные маршруты по всему городу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На маршруте 646 будет работать пять самых современных российских электробусов. В рабочий день на этом направлении в среднем совершается около 2 тыс. поездок - еще больше жителей столицы смогут пользоваться комфортным инновационным транспортом", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Как добавили в Мосгортрансе, маршрут №646 соединяет районы Марьино и Печатники, проходит через одноименные станции метро, а также станции МЦД Перерва, Депо и Печатники.