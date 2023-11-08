8 ноября, 14:16

Под Киевом изображения Москвы и Санкт-Петербурга демонтировали с фасада здания почты

На такой шаг местные власти пошли в рамках законов о декоммунизации

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Изображения Москвы и Санкт-Петербурга демонтированы с фасада здания почты в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав соответствующие фотографии.

На Украине пересмотр памятников, связанных с советскими и российскими деятелями, начали в 2015 году после принятия нескольких законов о декоммунизации.

К началу 2022 года власти убрали около 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году после начала военной операции резко увеличилось количество географических названий и памятников, попавших под действие закона. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация