В Дели создали более 500 групп наблюдения для борьбы с загрязнением воздуха

Мэр Муниципальной корпорации агломерации Шелли Оберой отметила, что 124 из них будут работать в ночное время

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Нью-Дели сформировали 517 патрульных групп для отслеживания случаев нарушений, которые приводят к ухудшению и без того опасно загрязненного воздуха в агломерации. Об этом сообщила журналистам мэр Муниципальной корпорации Дели (в ее ведомстве находится большая часть агломерации) Шелли Оберой.

"Мы направили на места специальные группы для выявления случаев открытого сжигания мусора, выбрасывания отходов строительства, что запрещено с учетом растущего загрязнения воздуха", - сказала она на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы. Мэр отметила, что из 517 групп наблюдения 124 будут работать в ночное время.

Оберой также указала, что из ресторанов конфисковано 676 тандыров (круглая печь для приготовления выпечки и других блюд), которые также загрязняли городской воздух. Она отметила, что за последнюю неделю было наложено 297 штрафов за открытое сжигание мусора и 622 - за выбрасывание строительных отходов, притом что строительные работы в городе временно запрещены.

Главной причиной загрязнения столичного воздуха является сжигание стерни (стеблей злаков после сбора урожая) и соломы на полях в соседних штатах. Власти города, которые не могут повлиять на фермеров, пытаются снизить загрязнение атмосферы доступными им средствами. В Дели закрыты все школы, ограничено движение транспорта, запрещено разведение открытого огня, остановлены стройки, закрыт въезд в город для грузовых автомобилей, кроме перевозящих товары первой необходимости. С 13 по 20 ноября столичные власти введут систему "чет-нечет" для частных автомобилей, при которой по четным календарным дням в Нью-Дели разрешено будут ездить только машины с четными номерными знаками, по нечетным - с нечетными.

Средний индекс качества воздуха (ИКВ) в индийской столице на протяжении последней недели превышает 450. При этом "хорошим" воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а "удовлетворительным" - от 51 до 100. Уровень 151-200 считается "умеренно загрязненным", 201-300 - "сильно загрязненным", более 300 - "опасно загрязненным".

Воздух Дели сильно загрязняют расположенные рядом штаты Пенджаб и Харьяна - важный сельскохозяйственный регион на севере Индии, который производит почти 18 млн тонн риса в год. В октябре-ноябре после уборки урожая остается более 20 млн тонн соломы и стерни, большая часть которых по традиции сжигается прямо на поле, несмотря на официальный запрет. Гарь стекается в столицу, которая расположена в низине. Кроме того, осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода, и мегаполис почти не проветривается. Ежегодно осень в индийской столице отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценкам индийских ученых, его вдыхание равносильно выкуриванию 50 сигарет в день. В августовском докладе Института энергетической политики Чикагского университета отмечалось, что загрязнение воздуха сокращает жизнь делийцев почти на 12 лет.