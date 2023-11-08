В Оренбургской области опровергли информацию о призыве не повышать зарплату учителям

Средняя заработная плата педагогических работников в регионе в 2023 году составила 41,8 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. В Оренбургской области выступают за повышение зарплат учителям с ориентацией на среднюю зарплату по региону. Повышение зарплаты педагогам региона до уровня Московской области может привести к социальному перекосу, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Оренбуржья.

"Алексей Пахомов не произносил фразу, что учителям не нужно поднимать зарплату. Ровно до того он сказал, что в Оренбургской области постоянно поднимается и корректируется зарплата учителей, и последнее увеличение зарплаты было по инициативе губернатора в сентябре. Зарплата педагогов Оренбургской области четко соответствует требованиям майских указов президента России и параметрам этой зарплаты. [Она] привязывается к средней зарплате [по региону], и делать в Оренбургской области зарплату такую же, как учителям в Московской области, вряд ли будет рационально и возможно, потому что это будет такой нормальный социальный перекос", - пояснили слова министра в правительстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона, в Оренбургской области с 2019 года по настоящее время средняя зарплата педагогов общеобразовательных организаций увеличилась на 27%. "В сентябре 2023 года правительством Оренбургской области принято решение о направлении дополнительных средств регионального бюджета в размере одного миллиарда рублей на повышение заработной платы педагогов, благодаря чему средняя заработная плата педагогических работников организаций общего образования в регионе по итогам 2023 года составит 41,8 тыс. рублей в месяц", - сообщили в ведомстве.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов на одной из официальных встреч якобы выступил против повышения зарплат учителям. По его словам, если выровнять зарплату до уровня московской, то в систему образования пойдут не по призванию, а за "длинным рублем".