Путин поручил привести в нормативное состояние дорогу "Колыма" на Магадан

По словам президента России, при подготовке мероприятий мастер-планов для Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций по повышению качества жизни ключевое внимание должно быть уделено созданию транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил привести в нормативное состояние дорогу федерального значения Р-504 "Колыма" между Якутском и Магаданом. Соответствующее поручение опубликовали по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, которое состоялось 5 сентября.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить приведение в нормативное состояние федеральной автомобильной дороги Р-504 "Колыма", - говорится в документе.

На совещании в сентябре президент отмечал, что для повышения качества жизни в дальневосточных регионах при подготовке мероприятий мастер-планов для Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций ключевое внимание должно быть уделено созданию транспортной инфраструктуры, в частности формированию транспортного узла на северо-востоке России. Для этого важно построить мост через реку Лену в районе Якутска, реконструировать федеральную автодорогу "Колыма" и возвести еще один мост в Якутии через реку Алдан. Он обеспечит круглогодичное движение по трассе "Колыма". По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, "Колыма" является единственной альтернативой морской доставки грузов. При этом на трассе сохраняется высокая аварийность, а грунтовое покрытие, отсутствие элементов ограждения и сложный рельеф соответствуют нормативу проселочной дороги, но не федеральной. Протяженность трассы составляет более 2 тыс. км.

В рамках текущего перечня президент также поручил ускорить принятие решения о строительстве мостового перехода через реку Алдан, определив возможные сроки его строительства.

Также перечень поручений предусматривает утверждение в срок до конца 2023 года планов комплексного социально-экономического развития Якутской и Анадырской городских агломераций, Магадана на период до 2030 года, с учетом источников финансирования мероприятий этих планов (включая возможность привлечения бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, использования механизмов дальневосточной концессии и инфраструктурных облигаций, а также инструментов поддержки государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", акционерного общества "ДОМ.РФ" и иных инструментов развития).