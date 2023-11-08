В Москве ожидаются туман и ухудшение видимости

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и избегать внезапных маневров

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сильный туман ожидается в ночь на четверг в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы и до 09:00 [мск] четверга в отдельных районах Москвы ожидается туман с ухудшением видимости [до] 300-800 м", - сообщили в столичном главке.

Столичные спасатели советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.