8 ноября, 23:05

Более тысячи россиян ежедневно регистрируют упрощенную биометрию

Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий отметил, что вскоре с помощью нее можно будет проехать на метро, а также совершать покупки до 2,5 тыс. рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ежедневно свыше тысячи россиян регистрируют через "Госуслуги" упрощенные биометрические данные. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.

Читайте также
Проход в метро по биометрии планируется начать внедрять в 2024 году в шести городахВ РФ изучают возможность использования отпечатка ладони и сетчатки глаза для идентификации

"Несколько недель назад мы запустили регистрацию упрощенной биометрии. Чтобы зарегистрировать ее в приложении "Госуслуги биометрия", достаточно иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и сделать селфи. Вскоре с помощью упрощенной биометрии можно будет проехать на метро, делать покупки на сумму до 2,5 тыс. рублей. Мы видим, что более тысячи человек ежедневно регистрируют упрощенную биометрию", - сказал Поволоцкий в кулуарах форума Finopolis.

Он напомнил, что сейчас пользователям доступны три вида регистрации биометрических данных. Помимо упрощенной, есть стандартная (с использованием загранпаспорта при регистрации) и подтвержденная, которая регистрируется в отделении банка.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT- и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация