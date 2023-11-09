Более тысячи россиян ежедневно регистрируют упрощенную биометрию

Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий отметил, что вскоре с помощью нее можно будет проехать на метро, а также совершать покупки до 2,5 тыс. рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ежедневно свыше тысячи россиян регистрируют через "Госуслуги" упрощенные биометрические данные. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.

"Несколько недель назад мы запустили регистрацию упрощенной биометрии. Чтобы зарегистрировать ее в приложении "Госуслуги биометрия", достаточно иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и сделать селфи. Вскоре с помощью упрощенной биометрии можно будет проехать на метро, делать покупки на сумму до 2,5 тыс. рублей. Мы видим, что более тысячи человек ежедневно регистрируют упрощенную биометрию", - сказал Поволоцкий в кулуарах форума Finopolis.

Он напомнил, что сейчас пользователям доступны три вида регистрации биометрических данных. Помимо упрощенной, есть стандартная (с использованием загранпаспорта при регистрации) и подтвержденная, которая регистрируется в отделении банка.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT- и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.