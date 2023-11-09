9 ноября, 01:49

Сооснователя Apple Стива Возняка госпитализировали

По информации портала TMZ, предприниматель находится в отделении неотложной помощи

ГАВАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Сооснователь компании Apple 73-летний Стив Возняк был госпитализирован в Мехико после выступления на Всемирном бизнес-форуме. Об этом сообщила газета Pais.

Источники портала TMZ, в свою очередь, утверждают, что после выступления Возняк пожаловался на недомогание жене, а затем она заметила симптомы, которые вызвали беспокойство. Именно жена настояла на госпитализации. По данным портала, предприниматель находится в отделении неотложной помощи, врачи проводят необходимые обследования. 

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Мексика
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