Власти Москвы заявили, что город находится на полпути к проектированию всех мостов в цифре

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что в работе с цифровыми технологиями отдельное внимание уделяется отечественным производителям специализированного программного обеспечения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Технология информационного моделирования (ТИМ) со временем будет применяться при проектировании всех мостовых сооружений в Москве. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Мы находимся приблизительно на полпути внедрения ТИМ в проектировании всех мостовых объектов Москвы, если не считать пилотные проекты. Однако сами темпы по внедрению ТИМ достаточно уверенные и закреплены в стратегии развития до 2030 года", - сказал Загрутдинов.

Глава департамента отметил, что в работе с цифровыми технологиями отдельное внимание уделяется отечественным производителям специализированного программного обеспечения. Специалисты отрасли находятся в постоянном контакте со всеми известными вендорами: они тестируют, делают предложения и формируют запросы на развитие данных систем. Благодаря этому все больше компаний используют российский софт.

"Департамент строительства еще с 2021 года активно реализует ТИМ при строительстве дорожно-мостовых объектов. В 2022 году во все проекты были включены требования к созданию трехмерных моделей, в первую очередь - искусственных сооружений. В 2023 году с подрядчиками данная технология задействована на этапе строительства, что позволило перейти на принципиально иной уровень эффективности, планирования и реализации объектов", - добавил он.

Загрутдинов заявил, что в планах 2024 года - отказ от бумажных носителей при проектировании. В столице поэтапно внедряется электронный технический документооборот, при этом уже обеспечен переход на электронную исполнительную документацию.

Возможности ТИМ

"Внедрение технологии информационного моделирования - крайне необходимый элемент для непрерывных улучшений всех процессов строительства и их участников, эффект от которого можно оценить по многим пунктам. Например: уменьшение технических ошибок на этапах проектно-изыскательских работ (ПИР) и строительно-монтажных работ (СМР) вследствие применения встроенных в системы контролей и процессов; исключение дублирования информации и времени на ее устранение; сокращение более чем в два раза времени на реализацию вспомогательных процессов, в том числе технического и финансового документооборота между организациями", - пояснил руководитель департамента.

Спикер подчеркнул, что ТИМ способствует принятию управленческих решений на основании предиктивной аналитики, построенной на основе результатов прошлых событий, которую собирают на основании автоматически формируемых реестров ошибок и удач по полной совокупности объектов. Также технология располагает к применению типовых решений, сокращению эксплуатационных расходов на основании подробной информации обо всех элементах объекта.

"Это не только трехмерная модель, в первую очередь создается прочный фундамент в области единой информационной среды, посредством которой обеспечивается создание и ведение информационных моделей объектов капитального строительства. Помимо электронных паспортов проектов, содержащих статистическую информацию, модель содержит в себе общие данные, посредством которых обеспечивается цифровое взаимодействие участников строительных процессов, систематизируется, накапливается и в последствие анализируется информация по каждой стадии реализации объектов адресной инвестиционной программы Москвы", - уточнил Загрутдинов.

По его словам, в Москве задействовано более 20 тыс. пользователей из числа проектных, подрядных, эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций, а также городских структур, и это только в части дорог и мостов.

Мосты в "цифре"

"С применением ТИМ в Москве спроектировано шесть мостовых сооружений. По четырем объектам уже получено положительное заключение государственной экспертизы - это мост через реку Москву в створе улицы Мясищева, мост через реку Москву вблизи улицы Новозаводской, пешеходный мост через Нагатинский затон и мост через реку Москву в створе Берегового проезда. По двум объектам информационная модель находится на рассмотрении в государственной экспертизе: пешеходный мост через водоотводный канал Москвы-реки, соединяющий стрелку Золотого острова и Крымскую набережную и велопешеходный мост в рамках концепции развития МГТУ им. Н. Э. Баумана", - перечислил Загрутдинов.

Также выполняются проектные работы с применением ТИМ еще по двум объектам: пешеходному мосту через Москву-реку в створе проектируемого проезда № 1074 до Островной улицы и пешеходному мосту через Москву-реку в сторону парка Фили, заключил руководитель департамента строительства.