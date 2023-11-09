Каждый пятый опрошенный россиянин хранит сбережения "под подушкой"

Около половины респондентов не имеют сбережений

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Каждый пятый опрошенный россиянин (22%) имеет сбережения, но никак их не инвестирует, а держит "под подушкой". Такие данные приводятся в исследовании платформы "Финуслуги", клиентами которой являются более 1,2 млн человек, и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Около трети опрошенных (29%) сказали, что у них есть сбережения и они их инвестируют. При этом 40% из них пользуются для инвестирования биржевыми инструментами, а наиболее популярными финансовыми инструментами для сбережения являются накопительный счет (61%) и банковский вклад (53%).

Около половины респондентов не имеют на данный момент сбережений. 26% опрошенных выразили намерение воспользоваться в будущем биржевыми инструментами инвестирования.

Также отмечается, что около трети опрошенных сообщили, что хорошо знакомы с тем или иным биржевым инструментом инвестирования. "Акции - наиболее популярный инвестиционный инструмент, больше половины респондентов с ним хорошо знакомы и почти 20% - пользовались. Облигации (как ОФЗ и ОФЗ-н, так и внебиржевые народные облигации) знают около 30% аудитории, но использовали их менее 10%", - говорится в исследовании.

Большинство опрошенных оценивают свой опыт использования биржевых инструментов как положительный и нейтральный - без значимых отличий по инструментам. Отрицательно свой опыт оценили только 7% респондентов.

Как отметил управляющий директор по развитию электронных платформ Московской биржи Игорь Алутин, рынку не хватает инструментов, которые могли бы занять нишу между агрессивными инвестиционными инструментами и депозитами. "Люди привыкли инвестировать в недвижимость, золото, но традиционно они направляют средства в депозиты. Есть банки с депозитами, где лежит около 50 трлн рублей, и биржа, где лежит около 7-10 трлн рублей. Между ними, мне кажется, пропасть. Потому что есть супер консервативные и, наоборот, супер агрессивные люди. Но инструментов между этими двумя категориями практически не существует", - отметил он на деловом завтраке Московской биржи.

Об исследовании

В опросе населения участвовали 1 600 человек: мужчины и женщины старше 18 лет, проживающие в России в городах с населением более 100 тыс. человек. Метод сбора данных - онлайн-опрос по потребительской панели, данные за октябрь 2023 года.