Старая Ниса: сакральный центр древнего царства огнепоклонников

Старая Ниса — один из самых известных археологических памятников Туркмении. Около 2 тыс. лет назад на этой земле возвышалась мощная крепость Митридатокерт — сакральный центр Парфии, грозного противника Древнего Рима. Здесь находилась сокровищница, хоронили правителей. Это место, будто прóклятое, никогда не заселялось после крушения Парфянского царства. Чтобы понять почему, мы отправились в Старую Нису вместе со специалистом по истории архитектуры Средней Азии профессором Русланом Мурадовым

Знакомство с Нисой

Из Ашхабада до Старой Нисы рукой подать. В разгар рабочего дня движение на чистейших столичных улицах свободное, и мы быстро покидаем пределы города. Уже в машине профессор Мурадов начинает рассказ.

Руслан Мурадов © Олег Павленко/ ТАСС

Для начала выясняется, что мы неправильно произносим это слово. "Ударение на втором слоге, — поправляет Мурадов. — Здесь вообще говорят "Нусай". Ниса — довольно распространенное название в топонимии Древнего Ирана и Парфии, но никто не знает, что оно значит. По одной из версий, это "благодатное место, где много воды и плодородной земли".

Кто такие парфяне? Парфянское царство образовалось в середине III века до н. э. на территории огромного государства Селевкидов, переживавшего не лучшие времена. Первый правитель парфян — Аршак, давший имя целой династии. Своего расцвета парфяне достигли в середине I в. до н. э., разбив в битве при Каррах легионы Марка Красса. Под властью Аршакидов оказались земли современных Ирана, Ирака, Афганистана, Туркмении и Пакистана. Но уже вскоре начался упадок, а решающий удар по Парфянскому царству нанес в 224 г. будущий первый шахиншах государства Сасанидов Ардашир. Показать ещё

Плодородной земли тут действительно немало. Характерная черта пейзажа — клеверные поля. "Клевер в предгорьях отлично растет. А что такое клевер? Это главная кормовая база для лошадей, — объясняет гид. — Упоминания о быстроногих нисейских конях встречаются у китайских путешественников, которые еще 2 тыс. лет назад доходили сюда с караванами по Шелковому пути". Спрашиваю: есть какая-то связь между нисейскими скакунами и ахалтекинцами — визитной карточкой сегодняшней Туркмении? "Судя по всему, да, — говорит профессор. — Ахалтекинцы же не с неба свалились, они ведут свое происхождение от местных пород".​

© Олег Павленко/ ТАСС

Вторая культура, которую тысячелетиями выращивали вокруг Нисы, — это виноград. "Ниса была прежде всего религиозным центром, — продолжает наш гид. — Там не жили простые люди, там жили жрецы, а они делали вино, которое хранили в хумах — больших кувшинах, найденных здесь. Дошел до нас и целый архив нисейской бухгалтерии, состоящий из остраконов — черепков посудной керамики, исписанных тушью. Когда лингвисты расшифровали надписи, выяснилось, что это отчеты о том, кто сколько вина купил".

Парфяне были огнепоклонниками — исповедовали зороастризм. Но не все так просто, замечает Мурадов. В самой Нисе процветал внутренний культ династии Аршакидов, и в итоге получился своеобразный симбиоз: огнепоклонство — для народа, а для элиты — культ царей и богов.

Что осталось от парфян

В главном музее страны хранятся мраморные и глиняные статуи в эллинистическом стиле, найденные в Нисе. Кому они посвящены — мы не знаем. После падения Аршакидов персы постарались уничтожить все следы парфянской культуры, можно сказать, устроили культурный геноцид: культ царей был ликвидирован, статуи разбиты, книги сожжены, даже монеты перечеканивались. "От Парфии практически ничего не осталось, лишь отдельные реликты, — констатирует наш сопровождающий. — Например, у нас есть место в горах, которое называется Пурнуар. Это чисто парфянское слово. А еще сохранился парфянский фольклор, который плавно перекочевал в туркменский. Самый известный сюжет — сказание о Вис и Рамине".

Кто они такие? Поэма "Вис и Рамин" была записана в XI в. персидским поэтом Фахраддином Гургани, который почерпнул сюжет в седой древности. Основой произведения стал рассказ о любви между девушкой Вис и юношей Рамином — отпрысками двух царских родов. Классик персидской литературы Фирдоуси так характеризовал эту историю: "От женщины, которая прочтет предание о Вис и Рамине, целомудрия не ждите!" Поэма была популярна не только в Персии, но и за ее пределами. На русском языке она издавалась как в поэтическом переводе, так и в прозаическом. Показать ещё

И вот мы у подножия крепостной стены Старой Нисы. То, что этот гигантский вал рукотворный, понятно не сразу. "Здесь все из глины, — поясняет профессор. — Вернее, из пахсы — глины, смешанной с соломой, и массивных сырцовых кирпичей. Глина — экологически чистый материал, в жару сохраняет прохладу, оберегает тепло зимой. Но глина, конечно, со временем оплывает".

© Олег Павленко/ ТАСС

Крепостные стены сделаны на совесть — под 10 м толщиной. По периметру когда-то стояло порядка 40 башен. Такое сооружение было практически неприступным, и Митридатокерт едва ли брали штурмом: прошло две с лишним тысячи лет, а стены стоят.

Чтобы попасть внутрь крепости, нужно подняться по длинной лестнице. "Ей мы обязаны президенту Франции Франсуа Миттерану, — замечает гид. — Примерно 30 лет назад он приехал с визитом в Ашхабад и захотел увидеть Нису. А было ему уже под 80. Вот для него и построили лестницу и платформу с тентом. Он поднялся, постоял минут 20, послушал лекцию, но дальше не пошел. Потом уехал, а нам осталось это сооружение".

С платформы открывается великолепный вид на сердце Старой Нисы — храмовый комплекс. До него метров 100. Раньше здесь был сад с прудами или бассейнами. Теперь это сухая пустошь.

Раскопки в Нисе ведутся с 1930-х годов. Начал их археолог Александр Марущенко (1904–1976). Судьба его сложилась непросто: в 1938 году он был арестован, через год освобожден, но по-настоящему продолжить свою работу смог только в хрущевскую оттепель. В Нисе к тому времени копал уже другой археолог — Михаил Массон (1897–1986). "Отношения у них не сложились, причем из-за ерунды, — говорит Мурадов. — Когда Массон приехал, ему сказали, что тут есть местный археолог Марущенко, который все знает и будет его консультировать. А Массон обиделся".

Подробнее про Марущенко Александра Марущенко по праву называют основоположником археологии Туркменистана. Именно он в 1930-е годы обнаружил здесь самые важные археологические памятники и сумел их правильно датировать. Его открытия позволили следующему поколению ученых написать историю первых земледельческих цивилизаций юга Центральной Азии. Марущенко до конца жизни занимался полевыми исследованиями: из последней экспедиции вернулся буквально за пару недель до смерти. Похоронен ученый в Ашхабаде. Его могила сегодня в плачевном состоянии, за ней давно никто не ухаживает. Показать ещё

Могила археолога Александра Марущенко © Олег Павленко/ ТАСС

Основные центры Парфии были не здесь, продолжает Мурадов, а на территории Ирана, Ирака. Но Ниса не просто периферия, это родовое гнездо Аршакидов. "Здесь жили их предки, — говорит историк. — Они относились к этому месту как к святыне: тут строили храмы и мавзолеи, и когда царь умирал, его везли сюда и хоронили здесь".

Земля, согласно зороастризму, — священная стихия, осквернять ее трупным смрадом недопустимо, поэтому умерших не закапывали, а помещали на дахму — специальное сооружение, часто называемое "башней молчания". "Птицы в течение года клевали человеческие останки до полного очищения. То, что оставалось, собирали в керамический ящик — оссуарий. Кости тех, кто не мог позволить себе оссуарий, складывали в горшки и могли закопать даже у себя дома", — описывает зороастрийские традиции наш гид.

© Олег Павленко/ ТАСС

В комплексе располагалось как минимум четыре здания. Самое высокое место — так называемое Башнеобразное сооружение. Рядом Круглый храм, некогда перекрытый куполом. А еще есть Квадратный и так называемый Красный залы.

Как все это раскопали? "Для профессионала всегда есть много признаков, подсказывающих, где искать, — объясняет Мурадов. — Приходишь на какое-то городище, желательно после дождя. Почва влажная. И там, где были стены, почва высыхает моментально, потому что сырцовые стены не так впитывают влагу, как отвалы. Можно прямо читать планы древних городов".

© Олег Павленко/ ТАСС

Башнеобразное сооружение состояло из двух ярусов и разрушилось еще, вероятно, при парфянах в результате сильного землетрясения. Тут нашли несколько десятков разбитых скульптур. В основном мужские, но были и женские. "Возможно, они изображали богов, — говорит наш гид. — Про их культы мы знаем очень мало. Есть предположение, что женская статуя связана с богиней воды Анахитой, почитаемой здесь в древности".

Парфяне были филэллинами, продолжает Мурадов: "Они подражали греческому искусству. Многие говорят, что статуи привезли из Греции. Нет, транспортировать такие огромные глиняные статуи было невозможно, их сделали на месте. Другое дело, что их могли изготовить греческие скульпторы, ведь мастеров привезти намного проще".

Самая знаменитая находка из Старой Нисы — это все-таки ритоны (сосуды для питья) из слоновой кости, рогообразные кубки разной величины, украшенные резьбой с изображением крылатых слонов, грифонов, кентавров, людей... Одни служили для жертвенных возлияний, а из тех, что поменьше, пили вино. "Это настоящие шедевры эллинистического искусства, изготовленные примерно во II веке до н. э. в Греко-Бактрии, — говорит профессор. — Скорее всего, это были дипломатические подарки или военные трофеи".

Ритоны обнаружили в 1948 году — за считаные дни до страшного Ашхабадского землетрясения, жертвами которого стали десятки тысяч человек. Они были свалены в одном месте: явно постарались грабители, которые сняли с кубков золото и драгоценные камни, а сами сосуды бросили за ненадобностью. Вынимать ритоны из земли приходилось с величайшей осторожностью — от одного неверного движения древняя слоновая кость рассыпалась в прах. Так совпало, что, пока в Ашхабаде вытаскивали из-под завалов людей, в Нисе спасали бесценные артефакты. Всего раскопали не менее 55 ритонов.

Современные раскопки

Сейчас в Нисе в партнерстве с Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры работают две экспедиции: российская и итальянская. Нашу возглавляет доктор исторических наук Виктор Пилипко.

Обычно сезон длится пару месяцев весной и столько же осенью. Зимой копать сложно — холодно и дождливо, а летом невозможно из-за адской жары. Итальянцы и россияне редко работают одновременно, но однажды, когда их сезоны совпали, случился казус. "Пилипко и руководитель итальянской команды Карло Липполис в шутку решили поделить между собой Нису, — вспоминает Мурадов. — Виктор Николаевич взял лопату, провел линию и заявил коллеге: "Карло, это русско-итальянская граница. Сюда перешагнешь — убью". А мы смеемся: они тут границы рисуют, а туркмены вообще ни при чем".

В итальянском секторе находится одно из самых удивительных сооружений Митридатокерта — система водоснабжения. Неподалеку течет горная речка, поэтому с водой в окрестностях Нисы всегда было хорошо. "Недавно раскопали очень глубокий колодец с системой подъема воды метров на 15–20. Но вот как он функционировал — пока непонятно", — говорит историк.

Наше путешествие подходит к концу. Мы стоим на гребне холма, откуда хорошо видна Новая Ниса, до которой всего пара километров. Там тоже есть парфянские слои, но они все перекрыты средневековыми сооружениями. А в Старой Нисе с момента падения Аршакидов никто не жил. "Парадокс в том, что Новая Ниса старее Старой, — замечает Мурадов. — На месте Новой Нисы было еще первобытное поселение".

Сейчас Старая Ниса раскопана процентов на 15–20. Все остальное ждет своего часа. Спрашиваю: вероятно, тут еще можно найти древние монетки? Конечно, можно, смеется наш гид, нужно только очень внимательно смотреть под ноги. Монетки нам найти так и не удалось, а значит, придется вернуться в Митридатокерт еще хотя бы раз.

Георгий Казачков, Олег Павленко