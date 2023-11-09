В 2022 году он проехал 33 686 км

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Поезд Деда Мороза из Великого Устюга включен в Книгу рекордов России за самый протяженный маршрут. В 2022 году волшебник проехал на своем поезде 33 686 км, сообщили Российские железные дороги.

"Поезд Деда Мороза" вошел в Книгу рекордов России. 33 686 километров - именно столько он проехал за три месяца в прошлом году. Сертификат, подтверждающий это достижение, вручил Деду Морозу основатель и главный редактор книги Станислав Коненко", - говорится в сообщении.

В этом году Дед Мороз отправится в большое новогоднее путешествие на своем поезде 11 ноября и сначала побывает в городах Лабытнанги, Воркуте, Усинске, Печоре, Ухте и Сыктывкаре. 18-19 ноября он проведет в своей вотчине, отпразднует свой день рождения и зажжет огни на первой в России новогодней елке. После волшебник продолжит путешествие, проедет на поезде более 32 тыс. км, посетит более 80 городов. Запланированы расширенные и короткие праздничные программы в больших городах и на малых станциях. Завершится путешествие в середине января.

"Поезд Деда Мороза" - это специальный проект РЖД и правительства Вологодской области. Впервые он стартовал 5 декабря 2021 года. Маршрут длился 41 день и проходил по 36 городам России. В 2022 году маршрут поезда был увеличен в три раза, охватив более 100 городов от Великого Устюга до Владивостока. Всего за два года в поезде побывали более 900 тыс. человек более чем в 150 российских городах.