Патриарх Кирилл заявил, что педагог не должен поддаваться эмоциям и унижать учеников

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что учительская работа схожа с пастырской деятельностью, а отношения между учителем и учащимся подобны взаимодействию священника с прихожанами его храма

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Педагог должен разбираться в духовном состоянии своих учеников, содействовать их нравственному росту и не вступать с ними в "эмоциональные конфликты", а в условиях нынешней большой загруженности от учителей для этого требуется особое терпение. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на совместном заседании Общества русской словесности и Международного педагогического конгресса в МГУ имени М. В. Ломоносова.

"К сожалению, сегодня из-за большой нагрузки и в том числе, как некоторые утверждают, чрезмерной бюрократической отчетности, которая сказывается на физическом, эмоциональном состоянии, у наставников зачастую нет возможности посвящать ученику достаточно времени и вникать в обстоятельства его жизни. А потому от педагогов сегодня требуется терпение и готовность, преодолевая усталость и не допуская формального подхода, совершать очень непростой труд, обучая и воспитывая своего ученика, <...> чтобы содействовать интеллектуальному и, если хотите, нравственному росту своих подопечных", - сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви, также являющийся председателем Общества русской словесности, дал и несколько конкретных советов педагогам, как стоит вести себя с учениками. Он пояснил, что учительская работа во многом схожа с пастырской деятельностью, а отношения между учителем и учащимся подобны взаимодействию священника с прихожанами его храма.

"Делая замечание, не надо унижать и не давать поводов ни в коем случае смеяться другим над тем учеником, которому делается замечание. Даже порицать нужно так, чтобы у ученика не опустились руки и не возникло ощущение того, что он ни на что не способен. Если приходится говорить ребенку неприятные вещи, то ни в коем случае не следует раздражаться. Нельзя своими эмоциями создавать атмосферу конфликта, учитель <...> не может быть стороной конфликта с учеником", - сказал патриарх.

По его словам, вступая в эмоциональный конфликт с учеником, наставник опускается до его уровня и перестает быть учителем, становясь противником учащемуся или даже врагом, если конфликт зашел уже далеко.

"И это совершенно, конечно, не соответствует тому, чем должен заниматься педагог. Вот почему быть педагогом - значит быть человеком, разбирающимся и в духовном состоянии своих подопечных. <...> Чрезвычайно важно контролировать себя, и, может, в каком-то смысле лучше иногда промолчать, а потом наедине поговорить с тем или иным провинившимся учеником, чем, что называется, входить в публичный конфликт и в публичные противоречия", - добавил патриарх.