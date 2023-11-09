9 ноября, 10:12

Во Львове полиция задержала мужчину, включившего песни "Ласкового мая"

По информации издания "Страна", полицию вызвали горожане

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Львовская полиция задержала и отвезла в участок мужчину, который на полную громкость включил в центре города песни российской группы "Ласковый май". Об этом сообщает украинское издание "Страна", разместившее в Telegram-канале видео инцидента.

По информации издания, полицию вызвали горожане. Прибывшие полицейские заломили мужчине руки и затолкали в машину, чтобы отвезти в участок.

На Украине систематически происходят подобные ситуации в связи с использованием жителями страны русского языка или русскоязычного культурного продукта. Так, широкую огласку получил скандал с одесситом, который на улицах Львова исполнял песни Виктора Цоя, водителем маршрутки, включившим песни российских исполнителей. На днях стало известно о драке в одном из ресторанов Винницы между сотрудниками Службы безопасности Украины и военными из-за того, что первые слушали "Владимирский централ" Михаила Круга.

На Украине действует принятый в 2019 году закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование и СМИ. Неисполнение норм закона влечет за собой штраф. С 2022 года Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни и изучение его в школах и вузах. На прошлой неделе языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что школьники во время перемен обязаны общаться только на украинском. 

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