9 ноября, 10:35

В Псковской области число жителей с сахарным диабетом за год выросло на 60%

Поставки инсулина усложнены дефицитом на российском рынке, утверждает председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко

ПСКОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Количество жителей Псковской области, у которых врачи выявили сахарный диабет, за этот год увеличилось на 60%, до 26 тыс. человек. В регионе участились жалобы от населения на перебои в поставках инсулина, сообщила пресс-служба областного правительства по итогам профильного совещания, состоявшегося под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

"В этом году отмечается значительный рост пациентов, которым поставлен диагноз "сахарный диабет" первого и второго типов. В целом число больных, в том числе и благодаря диспансеризации, увеличилось почти на 60% - почти до 26 тыс. человек. В связи с этим резко возрастают и затраты на лекарственное обеспечение этой категории пациентов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в адрес региональных властей также поступают жалобы на перебои в поставках расходных материалов к инсулиновым помпам и глюкометрам. В первую очередь обращаются родители детей с этим заболеванием. По словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, в регионе диагноз "сахарный диабет" поставлен 265 детям. Она отметила, что в этом году все несовершеннолетние обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. А в проекте бюджета на 2024 год на закупку специализированных датчиков предусмотрено более 20 млн рублей.

"Сложности в поставках [инсулина] в большинстве своем вызваны объективными причинами. В течение этого года препараты находятся в [дефиците]: они либо не поставляются на рынок России, либо поставляются небольшими партиями, и увеличивается период ожидания", - цитирует пресс-служба слова Гаращенко. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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