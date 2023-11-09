В Абхазии родственникам бойца Советской армии предали его останки спустя 81 год

Семье Ризабея Хиббы также передали его личные вещи - кружку, ложку, фрагменты ремня, эбонитовый футляр с вкладышем и многое другое, благодаря чему удалось его найти

СУХУМ, 9 ноября. /ТАСС/. Останки погибшего во время обороны Керченского полуострова в апреле 1942 года красноармейца Ризабея Хиббы из Абхазии, найденные в рамках военно-мемориального проекта "Возвращение имени", передали его родственникам на родину спустя 81 год. Церемония прошла в четверг у памятника защитникам Кавказа на сухумской набережной, сообщает госагентство республики Апсныпресс.

"Активный участник обороны Керченского полуострова Ризабей Хибба был выходцем из села Верхняя Эшера Сухумского района. Он был призван на фронт и воевал в составе 138-й стрелковой дивизии, которая принимала активное участие в боях с немецкими оккупантами на плацдарме Керченского полуострова и вела самые ожесточенные бои в апреле 1942 года. Сегодня, выполняя задачи нашего проекта, мы возвращаем останки Ризабея Хиббы его семье", - сказал на траурной церемонии генеральный директор благотворительного фонда "Россия - Абхазия", автор и руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.

Семье Хиббы также передали его личные вещи - кружку, ложку, фрагменты ремня, эбонитовый футляр с вкладышем и многое другое, благодаря чему удалось его найти.

Семьям еще троих бойцов - Тараса Цвижбы, Михаила Лейбы и Нури Джопуа, погибших в Великой Отечественной войне, передали их личные вещи и документы, также найденные в рамках проекта "Возвращение имени".

По словам Скворцова, стрелок-радист 50-го бомбардировочного полка Красной армии Тарас Цвижба был уроженцем села Члоу Очамчырского района, окончил Ленинградскую школу летчиков. Он участвовал в обороне Москвы, в районе города Ельни Смоленской области в одном из боев немцы сбили самолет, в котором находился и Тарас Цвижба. Фрагменты обшивки этого самолета передали его семье на вечное хранение.

Нури Джопуа при высадке морского десанта в 1943 году получил тяжелое ранение и умер в госпитале, похоронен в Геленджике на городском кладбище. Родные и близкие Джопуа долгие годы искали информацию о нем. В четверг им передали документы, удостоверяющие гибель воина, дату смерти и место захоронения. Как рассказал Григорий Скворцов, 20-летним парнем Михаил Лейба в 1942 году стал командиром пулеметного взвода Красной армии и погиб при освобождении Донбасса в июле 1943 года. "Он писал письма домой, благодаря которым мы составили карту движения полевой почты <...>, затем выяснили, что он погиб в июле 1943 года в Снежнянском районе и похоронен в селе Степановка Донецкой области. Самая большая ценность - это оригиналы его писем, написанные в 1942-1943 годах", - сказал Скворцов и передал семье футляр с его письмами и документы.