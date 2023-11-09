9 ноября, 17:04

В Москве водителям городского транспорта выдали 30 тыс. электронных путевых листов

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, в городе тестируют три российских IT-решения по формированию электронных путевых листов для водителей автобусов и электробусов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Для водителей столичного наземного городского транспорта более чем за полгода сформировали 30 тыс. электронных путевых листов. Об этом сообщили в ГУП "Мосгортранс".

"Электронные путевые листы помогают водителям наземного городского транспорта быстрее выходить на маршруты и обеспечивать комфортные поездки. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, с апреля этого года на семи эксплуатационных площадках Мосгортранса сформировано уже 30 тыс. таких цифровых документов", - говорится в сообщении.

Заммэра, слова которого приводит пресс-служба, уточнил, что в Москве тестируются три российских IT-решения по формированию электронных путевых листов для водителей автобусов и электробусов.

"Современный цифровой сервис позволяет избавить сотрудников Мосгортранса от лишней нагрузки по заполнению бумаг, и они могут полностью сосредоточиться на своей основной работе - комфортно и безопасно перевозить пассажиров", - добавил Ликсутов. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
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