Путин заявил, что правоохранители должны решительно противостоять провокациям экстремистов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские органы внутренних дел должны твердо противостоять провокациям экстремистов, пытающихся разрушить межнациональное и межконфессиональное согласие в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю профессионального праздника правоохранителей.

Он отметил, что по некоторым ключевым направлениям нужно работать "более активно, решительно". "Пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления", - перечислил задачи глава государства.