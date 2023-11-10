9 ноября, 21:06

Путин заявил, что правоохранители должны решительно противостоять провокациям экстремистов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские органы внутренних дел должны твердо противостоять провокациям экстремистов, пытающихся разрушить межнациональное и межконфессиональное согласие в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю профессионального праздника правоохранителей.

Он отметил, что по некоторым ключевым направлениям нужно работать "более активно, решительно". "Пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления", - перечислил задачи глава государства. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация