9 ноября, 22:16

На Чукотке расширили перечень мер поддержки для людей с инвалидностью до 23 лет

По сведениям департамента социальной политики окружного правительства, увеличена кратность предоставления оплаты услуг по реабилитации

ТАСС, 10 ноября. Перечень мер поддержки для людей в возрасте до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья расширен на Чукотке. Теперь они могут ездить на реабилитацию за счет средств окружного бюджета не один, а два раза в год, сообщили ТАСС в департаменте социальной политики правительства Чукотского АО.

"Увеличена кратность предоставления оплаты услуг по реабилитации для недееспособных инвалидов с детства, не достигших возраста 23 лет. Теперь за мерой поддержки можно будет обратиться два раза в год. Оплата услуг по реабилитации и компенсация стоимости проезда осуществляется в размере фактических затрат", - отметили там. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
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