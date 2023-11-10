В Херсонской области планируют создать хаб распределения гуманитарной помощи

Предполагается, что центр появится в селе Геническая горка в 2024 году

ГЕНИЧЕСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области намерены в 2024 году создать в селе Геническая горка на косе Арабатская стрелка волонтерский ресурсный центр распределения гуманитарной помощи, поступающей из регионов России. Об этом сообщил ТАСС министр молодежной политики Херсонщины Игорь Астранин.

"В следующем году, - сказал Астранин, отвечая на вопрос ТАСС, когда центр начнет работу. - Сейчас до конца года мы с руководством региона прорабатываем организационные формы. Буквально на этой неделе начнется защита этого подведомственного министерству молодежной политики учреждения, которое станет главным гуманитарным хабом, в котором будет участвовать молодежь".

Министр уточнил, что волонтерские организации будут собраны в центре под эгидой Общероссийского народного фронта и штаба "Мы вместе". "С министерством земельных отношений мы уже оформляем здание, которое станет новым домом для добровольцев. <…> На Генгорке сейчас это здание. При здании есть определенная территория, которую мы можем превратить в ангар для загрузки и разгрузки гуманитарной помощи", - рассказал Астранин.

Он пояснил, что "многие гуманитарные фонды, организовывая сборы, помогая новым регионам, заезжают в Геническ". "По маршруту им удобен азовский путь, который идет из Крыма в Ростов-на-Дону, и им не очень удобно выезжать куда-то далеко. Тем более, к фронту. Не все приспособлены для этого автомобили, люди, которые повезут груз к линии боевого соприкосновения. Наша задача - в Геническе создать первичный хаб, который будет принимать такую помощь и заниматься распределением ее по всей области, начиная от Новой Каховки, заканчивая Железным портом и Голой пристанью", - отметил Астранин.