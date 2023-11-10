10 ноября, 04:14

Умер американский астронавт Фрэнк Борман

Ему было 95 лет

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Американский астронавт Фрэнк Борман, возглавлявший экипаж космического корабля "Аполлон-8", который в 1968 году совершил первый пилотируемый облет Луны, умер 7 ноября в возрасте 95 лет. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билла Нельсона.

"В дополнение к своей важнейшей роли командира экипажа миссии Apollo 8 он являлся ветераном Gemini 7, проведя 14 дней на низкой околоземной орбите, а также осуществил первое сближение в космосе, подойдя на несколько футов к космическому аппарату Gemini 6", - отмечается в тексте. 

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