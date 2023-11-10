СМИ: в Эстонии требующие повышения зарплаты учителя провели предупредительную забастовку

По словам премьер-министра страны Каи Каллас, эти действия не изменят позицию правительства

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Учителя и работники дошкольных воспитательных учреждений Эстонии провели предупредительную забастовку с требованием повышения зарплаты. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

Согласно сообщению, организовавший забастовку Союз работников образования отметил, что акция протеста как знак предупреждения властям продолжалась в течение часа, когда учителя или воспитатели временно не присматривали за своими подопечными.

Минимальный месячный оклад учителей общеобразовательных школ и гимназий Эстонии составляет €1 749. Премьер-министр Кая Каллас отметила, что ни предупредительная, ни возможная длительная забастовка педагогов не изменят позицию правительства, поскольку средств на повышение зарплат нет.

Как свидетельствуют данные социологических опросов, забастовку учителей поддерживают и одобряют 69% респондентов.