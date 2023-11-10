10 ноября, 10:27

Песков не стал раскрывать детали посещения Путиным штаба ЮВО

Пресс-секретарь президента предположил, что и в Минобороны РФ, "конечно же, не будут этого делать тоже по понятным причинам"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать дополнительные детали состоявшегося посещения главой государства Владимиром Путиным штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

"По понятным вам причинам, разумеется, я этого делать не могу", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу дать дополнительную информацию и, в частности, рассказать, обсуждалась ли корректировка целей, были ли даны оценки ходу спецоперации. "Это прерогатива министерства обороны. Все-таки это тематика, которая непосредственно касается проведения СВО, военных аспектов", - пояснил он, предположив, что и в Минобороны, "конечно же, не будут этого делать тоже по понятным причинам".

Ранее стало известно, что Путин, возвращаясь из Астаны, посетил штаб ЮВО в Ростове-на-Дону и ознакомился с закупаемыми в войска мотовездеходами Desertcross 1000-3. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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