В центрах "Моя работа" и "Моя карьера" в Москве пройдут тренинги по трудоустройству

Занятия посвятят прохождению собеседований и составлению продающих резюме, способам увеличения дохода и уменьшения тревожности

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Столичные центры "Моя работа" и "Моя карьера" в ноябре проведут для горожан тренинги, посвященные успешному трудоустройству и повышению конкурентноспособности, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Столичная служба занятости приглашает москвичей на бесплатные обучающие тренинги, вебинары и деловые игры для успешного трудоустройства. Они помогают соискателям развивать универсальные навыки и повышать конкурентоспособность на рынке труда. В ноябре занятия посвятят прохождению собеседований и составлению продающих резюме, способам увеличения дохода и уменьшения тревожности", - говорится в сообщении.

В частности, в центре "Моя работа" с 13 по 15 ноября пройдет "Марафон финансовой грамотности для самозанятых: зарабатывай и управляй". Участникам расскажут, как определить стоимость товаров и услуг и переводить активные доходы в пассивные. А 15 ноября эксперты центра проведут тренинг, посвященный восстановлению эмоционального равновесия, борьбе с тревогой. В центре "Моя карьера" 13 ноября будет организован тренинг "Лидерство по-суворовски, или Гибкий подход в управлении", а 21 ноября - онлайн-занятие о том, как составить резюме.