10 ноября, 12:10

Власти Подмосковья помогут Москве в ремонте частично обрушившегося моста

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик сообщил, что мост восстановят в кратчайшие сроки

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мост, часть которого обрушилась в подмосковной деревне Кутьино, более 10 лет находится на балансе столицы, однако Московская область поможет его восстановить. Об этом сообщил зампред правительства Подмосковья - министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

"Мост вместе с дорогой был передан на обслуживание города Москвы еще в 2013 году, когда произошло изменение границ между субъектами. Вместе с тем, понимая, что этот мост очень важен для жителей, мы, безусловно, поможем его восстановлению, к которому мы уже приступили. Сделаем все это в кратчайшие сроки", - сказал Гержик в интервью телеканалу "360".

Он уточнил, что специалисты находятся на месте и обследуют конструкции. "Мы очень надеемся на то, что мы все это дело приведем в порядок так, чтобы это было недолго по времени. <...> Сейчас глава городского округа находится в больнице, по предварительным данным, жизнь женщины, пострадавшей при обрушении моста, вне опасности", - добавил Гержик.

Ранее об обрушении моста через реку Пахру в городском округе Подольск Московской области сообщил в своем официальном Telegram-канале и. о. главы городского округа Григорий Артамонов. Он уточнил, что мост расположен на региональной дороге Кутьино - Дубровицы, движение на участке временно закрыто. 

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