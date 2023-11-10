10 ноября, 12:40
Военная операция на Украине

Депутаты Липецкого облсовета утвердили повышение в 5 раз соцвыплаты для участников СВО

Размер единоразовой выплаты составит 250 тыс. рублей

ЛИПЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Липецкого областного совета на внеочередной сессии приняли 10 ноября закон о повышении единоразовой выплаты с 50 тыс. рублей до 250 тыс. для заключивших контракт на прохождение военной службы и отправившихся в зону СВО, начиная с 1 ноября. С инициативой о пятикратном повышении выплаты выступил 8 ноября губернатор региона Игорь Артамонов.

"Мы сегодня единодушны в том, чтобы поддержать инициативу губернатора, это говорит о том, что вне зависимости от фракционной принадлежности интересы Родины и ее безопасность для всех являются безусловным приоритетом", - сказал журналистам глава облсовета Владимир Сериков, комментируя соответствующее решение депутатов.

Принятый документ также отменяет проживание на территории Липецкой области как обязательное условие для получения выплаты. Последнее связано с тем, что в настоящее время имеют место обращения граждан, не зарегистрированных в регионе, но уже отобранных для участия в СВО от Липецкой области. "Число таких военнослужащих составляет более 90 человек", - пояснили в пресс-службе облсовета.

Ранее власти региона также сообщали, что в области помогают родственникам мобилизованных с газификацией, ремонтом, водоснабжением, обеспечением лекарствами, получением медицинской реабилитации, а также с оформлением в детсады, в юрконсультациях, при трудоустройстве. Гарантии помощи участникам СВО и их семьям закреплены законодательно: юридические консультации на базе многофункциональных центров, психологическая помощь на базе кадровых служб, возможность для жен военнослужащих получить новую профессию. 

Теги:
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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