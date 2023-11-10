Осужденного по делу Голунова экс-полицейского освободили по УДО

Трем бывшим полицейским по этому делу, в том числе Денису Коновалову, суд заменил наказание на принудительные работы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бывшего полицейского Дениса Коновалова, осужденного за фальсификацию уголовного дела журналиста Ивана Голунова, освободили от отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Суд удовлетворил ходатайство об УДО Коновалова. Голунов поддержал", - сказал он.

14 июня трем бывшим полицейским по данному делу, в том числе и Коновалову, суд заменил наказание с лишения свободы на принудительные работы.

В мае 2021 года суд приговорил бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, бывшие сотрудники отделения, принимавшие участие в задержании журналиста - Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев - получили по 8 лет колонии, Денис Коновалов - 5 лет. Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил им занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на сроки до 5 лет. Позднее Мосгорсуд сократил фигурантам наказание на сроки от 6 до 9 месяцев.

Журналист интернет-издания "Медуза" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. Через три дня после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден, все обвинения с него были сняты. Из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.