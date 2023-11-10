Комитет ГД поддержал законопроект о доступе силовиков к базам данных для их изменения

Документ также предусматривает создание к 1 сентября 2025 года реестра информационных систем, в которых будет осуществляться обработка персональных данных в особом порядке

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, устанавливающий особый порядок обработки персональных данных ряда лиц. Новые нормы также предоставляют силовым ведомствам доступ к государственным, муниципальным и другим информсистемам, в которых содержатся данные о ведомственной принадлежности их сотрудников, с целью изменения, обезличивания или удаления этих данных.

Документ внес на рассмотрение депутатов в августе кабмин РФ. Инициатива предлагает внести в 11 законов изменения, направленные на введение особого порядка обработки персональных данных отдельных категорий лиц, перечень которых установит президент РФ. Так, закон "О персональных данных" дополняется новой статьей, которая вводит особый порядок обработки персональных данных таких лиц. Предполагается, что для обработки персональных данных в особом порядке лица будут оформлять отдельное согласие, предоставляя его в Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД или СВР.

Законопроект также предусматривает создание к 1 сентября 2025 года реестра информационных систем, в которых будет осуществляться обработка персональных данных в особом порядке. Согласно документу, вести такой реестр будет Минцифры РФ. Уточняется, что Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД или СВР будут присваивать таким информсистемам персональных данных одну из категорий значимости в зависимости от объема указанных в них данных. Критерии значимости информсистем, обрабатывающих персональные данные в особом порядке, установит кабмин.

Доступ к данным

Согласно законопроекту, Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД или СВР смогут направлять требование оператору информсистем, входящих в реестр, о предоставлении им доступа к содержащимся персональным данным. Силовые ведомства также могут направлять операторам требования об уточнении, извлечении, обезличивании, удалении или блокировании таких персональных данных с указанием необходимости их сохранения. Они также наделяются правом требовать восстановления уточненных, обезличенных или заблокированных персональных данных. Операторы информсистем, входящих в реестр, будут обязаны выполнить каждое из указанных требований в течение трех рабочих дней с момента его получения.

При этом, согласно документу, с 1 марта 2026 года будет запрещена эксплуатация государственных, муниципальных и других информационных систем, включенных в реестр, которые в течение полугода со дня внесения в реестр не приняли меры для обеспечения доступа силовых ведомств.

Законопроект также дополняет закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" новой нормой, которая направлена на исключение "накопления сведений в государственных, муниципальных и иных информационных системах о ведомственной принадлежности сотрудников" Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и СВР. Так, операторы информсистем в случае выявления таких сведений должны будут незамедлительно проинформировать соответствующее ведомство. При этом Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и СВР смогут осуществлять мониторинг информационных систем и принимать меры по изъятию сведений о ведомственной принадлежности своих сотрудников или ограничивать к ним доступ. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Профильный комитет Госдумы поддержал принятие законопроекта в первом чтении и предложил рассмотреть его на пленарном заседании палаты 16 ноября. Вместе с тем, как отмечается в заключении комитета, в ходе работы над документом ко второму чтению депутаты считают необходимым доработать инициативу и распространить особый порядок обработки персональных данных на военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также наделить Федеральную службу войск национальной гвардии РФ полномочиями, которые проект предлагает установить для силовых ведомств.