10 ноября, 15:10

XI Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Витебске и Полоцке в июне 2024 года

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин ранее сообщил, что форум, который пройдет под девизом "Наука - будущее Союзного государства", будет посвящен инновациям и развитию

БРЕСТ /Белоруссия/, 10 ноября. /ТАСС/. Очередной, XI Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Витебске и Полоцке 26 и 27 июня 2024 года. Об этом сообщил заместитель министра спорта и туризма республики Олег Андрейчик.

"Этот форум состоится в Витебске и Полоцке 26-27 июня 2024 года", - сказал он в ходе прошедшего в Бресте совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

В середине июля председатель Витебского облисполкома Александр Субботин сообщил, что XI Форум регионов Белоруссии и России, который пройдет под девизом "Наука - будущее Союзного государства", будет посвящен инновациям и развитию. При этом глава региона отметил, что важность развития планируется показать "через призму традиций и истории".

X Форум регионов России и Белоруссии проходил 26-28 июня в Уфе под девизом "Итоги и перспективы". Он стал самой масштабной площадкой за всю историю проведения форумов, собрав около 250 представителей из 47 регионов РФ и около 500 участников с белоруской стороны. В 2022 году мероприятие состоялось в Гродно под девизом "Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства". Форум регионов ежегодно организуется под эгидой верхних палат российского и белорусского парламентов - Совета Федерации и Совета Республики. 

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