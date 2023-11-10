Небензя: России известно о десятках случаях отъема детей у украинских беженцев в Европе

Постпред РФ при ООН напомнил, что международно-правовая база по защите детей включает Конвенцию о правах ребенка и Факультативный протокол к ней

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Москве известно о десятках случаев отъема украинских детей у родителей, которые находятся в странах Европы вместе с ними. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии" по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза.

"После упомянутого апрельского неформального заседания Совета Безопасности к нам поступали обращения в связи с отъемом детей от находящихся в основном в Европе вместе с ними родителей. Только известные нам случаи исчисляются десятками. Беженцы не знают, к кому обращаться по этим вопросам. Причем сигналы поступали не только от украинцев, но и граждан других стран, в том числе жителей стран Евросоюза. Все это наталкивает на вывод о том, что данная проблема весьма серьезна и распространена", - сказал он.

Небензя напомнил, что международно-правовая база по защите детей включает Конвенцию о правах ребенка и Факультативный протокол к ней. "Эти документы защищают права ребенка не разлучаться со своей семьей, если только это не отвечает его наилучшим интересам, запрещают произвольное и незаконное вмешательство в его личную и семейную жизнь, посягательство на неприкосновенность жилища", - отметил дипломат.