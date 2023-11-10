Россиянин Аёмиддин Фахруддин выиграл международный конкурс чтецов Корана

Второе место занял Хусейн Али Риза Бидгони из Ирана, третье - Исмаил Мухаммед Яхъя Маниар из Индии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россиянин Аёмиддин Фахруддин стал победителем XXI Московского международного конкурса чтецов Корана. Торжественная церемония объявления лауреатов прошла в концертном зале гостиницы "Космос", передает корреспондент ТАСС.

"Первое место - победителем Московского международного конкурса чтецов Корана в 2023 году стал Аёмиддин Фахруддин, представляющий Российскую Федерацию", - сказал ведущий праздничного вечера.

Второе место занял Хусейн Али Риза Бидгони из Ирана, третье - Исмаил Мухаммед Яхъя Маниар из Индии.

Аёмиддину Фахруддину 21 год, его детство прошло в городе Алексине Тульской области. Аёмиддин начал заучивать Коран в возрасте 6 лет и полностью его выучил в 10 лет. Сейчас он учится в Исламском университете в Медине, владеет русским, таджикским, арабским и английским языками. В течение 10 лет активно участвует в российских и международных конкурсах чтецов.

Всего в нынешнем конкурсе хафизов - чтецов Корана участвовали представители 31 страны, которые приехали с Ближнего Востока, из Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. В этом году конкурс прошел в номинации "хифз" - чтение текстов Корана наизусть.

XXI Московский международный конкурс чтецов Корана организован Духовным управлением мусульман РФ и Советом муфтиев России при участии одного из крупнейших вузов Объединенных Арабских Эмиратов - Университета гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда.