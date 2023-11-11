В Шри-Ланке впервые прошел мастер-класс русского балета для учениц в возрасте до 9 лет

Руководитель представительства Россотрудничества в стране Мария Попова отметила, что его провела воспитанница московской хореографической студии Ксении Белой Теона Натрошвили, которой всего 10 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. Мастер-класс для учениц классического русского балета в возрасте от 7 до 9 лет прошел в Шри-Ланке в Русском доме. Как сообщила корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в островном государстве Мария Попова, такой балетный мастер-класс для детей прошел там впервые.

"На волне растущей популярности русского балета в Шри-Ланке Русский дом в Коломбо организовал мастер-класс для юных учащихся, его провела воспитанница московской хореографической студии Ксении Белой Теона Натрошвили, которой самой всего 10 лет. Она сумела по-своему объяснить маленьким поклонницам русского балета в Шри-Ланке некоторые особенности тренировок и занятий. Подобные занятия были организованы впервые", - рассказала Попова.

Она отметила, что Натрошвили представила уникальные техники и нестандартные подходы к исполнению тех или иных элементов, в частности правильную постановку кистей рук при помощи нехитрого приспособления, состоящего из двух карандашей. Адаптивный курс для маленьких балерин острова был специально составлен и разработан к этому дню. С вводным курсом, состоящим из основных структурных элементов балета, выступила основатель школы балета и танца при Русском доме Галина Плешакова.

"Более 30 учащихся объединил этот курс. По окончании программы юные танцовщицы собрались за общим столом, где их угостили специальным десертом "Анна Павлова", приготовленным при поддержке посольства России индивидуально для каждой балерины. В мастер-классе приняли участие младшие ученицы школы балета и танца при Русском доме в Коломбо", - указала собеседница агентства.

В Шри-Ланке растет интерес к русскому балету. В августе в Русском доме в Коломбо с успехом прошел эксклюзивный 10-дневный мастер-класс по классическому балету для взрослых балерин под руководством выпускницы Московского академического хореографического училища, бывшей танцовщицы труппы Большого театра Оксаны Исаевой. "Тогда собралось более 300 человек", - указала глава представительства Россотрудничества в островном государстве.