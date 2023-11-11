11 ноября, 19:14

В Дагестане призвали имамов быть ответственными за свои проповеди

В пресс-службе Министерства по национальной политике и делам религий региона отметили, что в социальных сетях распространяются выступления имамов мечетей, представителей духовенства и общественности, в которых даются оценки событиям, которые происходят в регионе, с точки зрения ислама

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти в Дагестане призвали имамов мечетей и других представителей духовенства быть ответственными за свои проповеди и выступления перед людьми, чтобы не давать повода деструктивным силам для раскачивания ситуации в республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по национальной политике и делам религий региона.

"Обращаемся к имамам, религиозным и общественным деятелям республики быть ответственными за свои проповеди и выступления перед людьми, чтобы не давать повода деструктивным силам для раскачивания ситуации в республике. Имамы как предводители джамаатов во время своих проповедей и высказываний обязаны осознавать и учитывать все факторы и трезво оценивать ситуацию, должны понимать, к каким последствиям может привести каждое сказанное ими слово для исключения любого двоякого толкования, и нести полную ответственность за свои проповеди и, соответственно, за своих прихожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в социальных сетях распространяются выступления имамов мечетей, представителей духовенства и общественности, в которых даются оценки событиям, которые происходят в Дагестане, с точки зрения ислама.

"Все мы неравнодушны к трагедии в Газе, и когда мусульмане республики находятся под эмоциональным и информационным давлением, активизировалась деятельность радикалов, которые используют малейший повод для раскола мусульманской общины в республике. Подобные оценки с легкостью могут быть использованы ими для достижения своих корыстных целей. Наглядным примером служат события 29 октября, в результате которых произошли беспорядки в аэропорту Махачкалы, где молодые дагестанцы попали под влияние провокаторов через социальные сети", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияДагестан
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