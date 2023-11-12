МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и ветре в Московском регионе

По прогнозу, порывы ветра достигнут 17 м/с

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Дождь и ветер ожидаются до конца дня 12 ноября в Москве, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября по Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Аналогичное экстренное предупреждение будет действовать для Московской области.

Спасатели рекомендовали автомобилистам снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам - обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.