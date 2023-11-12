В Москве завершили строительство электробусного парка "Салтыковка"

На участке площадью почти 3 га возвели административно-производственное здание, контрольно-пропускной пункт, а также мойку и склад запчастей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Строительство электробусного парка "Салтыковка" завершили в Новокосино, объект готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В районе Новокосино завершилось строительство электробусного парка "Салтыковка". Сейчас проходят пусконаладочные работы - объект готовится к вводу в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева в материале сообщается, что в рамках строительства объекта на участке площадью почти 3 га построили двухэтажное административно-производственное здание, контрольно-пропускной пункт, здание мойки, склад металлических запасных частей.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что после открытия электробусного парка улучшится транспортная ситуация на востоке и юго-востоке Москвы.

"Москва - лидер в Европе по числу электробусов. Сегодня свыше 1 250 экологичных машин работает более чем на 100 маршрутах. Для развития городского электротранспорта мы расширяем сеть зарядной инфраструктуры, строим современные дома для электробусов. До конца года откроем парк "Салтыковка" на востоке Москвы. Он оборудован 13 ультрабыстрыми зарядными станциями, которые подают энергию на зарядные посты для техники. Самый современный российский транспорт появится в ВАО и ЮВАО. Это позволит повысить комфорт пассажиров и уменьшить влияние на окружающую среду, что соответствует поручениям [мэра Москвы] Сергея Собянина", - привели в тексте слова Ликсутова.