12 ноября, 12:56

В Астраханской области сообщили о возможном запахе гари из-за тления камыша

В ГУ МЧС по региону ранее сообщали, что тушение на месте не представляется возможным из-за отсутствия подъездных путей

АСТРАХАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Запах гари из-за продолжающегося тления камыша и сухой растительности у берегов Каспийского моря, где 8 ноября начался природный пожар, с учетом юго-восточного направления ветра может распространиться в городе Астрахани и пяти сельских районах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"В связи с действующем тлением камыша и сухой растительности в раскатной части Каспийского моря на территории Володарского района Астраханской области на расстоянии в 20 км от населенного Тишково и с учетом юго-восточного направления ветра возможно распространение запаха, несвойственного атмосферному (запаха гари) на территориях города Астрахани, в Наримановском, Красноярском, Володарском, Камызякском и Приволжском муниципальных районах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 8 ноября было зафиксировано возгорание камыша и сухой растительности на территории Володарского района в раскатной части (обширное мелководное взморье - прим. ТАСС) Каспийского моря. По состоянию на 9 ноября, площадь, пройденная огнем, составила 3 тыс. га, фронт открытого горения составил 700 м. Из-за отсутствия подъездных путей тушение на месте не представляется возможным.

В связи с этим населению рекомендовано избегать длительного нахождения на воздухе, не открывать окна, особенно ночью и ранним утром, при необходимости использовать ватно-марлевую повязку или аптечную защитную маску.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, при проведение спутникового мониторинга термоточка в раскатной части Каспийского моря не фиксируется, что говорит об отсутствии активного горения. Тление сохраняется на прежней площади, ликвидации на месте пожара нет. 

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РоссияАстраханская область
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