В Рязанской области открыли движение на участке Рыбное - Блокпост после подрыва

По данным пресс-службы Московской железной дороги, по перегону уже проследовал первый грузовой поезд

ТАСС, 12 ноября. Движение на участке Рыбное - Блокпост в Рязанской области открыли после восстановительных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий схода 19 вагонов, произошедшего накануне, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Открыто движение на участке Рыбное - Блокпост в Рязанской области. В 15:34 по перегону проследовал первый грузовой поезд. В ходе восстановительных мероприятий были убраны 19 сошедших с рельсов вагонов, уложено 175 м новой рельсошпальной решетки, смонтировано 300 м контактной подвески, заменена опора контактной сети. Всего в работах были задействованы более 300 железнодорожников, 4 восстановительных поезда", - говорится в распространенном сообщении.

11 ноября произошел подрыв самодельного взрывного устройства на двухпутном электрифицированном участке в Рязанской области. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до Юльевки Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов, размер причиненного ущерба устанавливается. По предварительным данным, пострадали два человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.