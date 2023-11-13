На Сахалине прогнозируют циклон с дождями и потеплением

Как сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха повысится на 3-5 градусов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в конце недели подход к Сахалину циклона, который принесет на остров дожди и потепление. Об этом сообщили журналистам в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"К концу недели с приближением циклона с юго-запада на Сахалине вновь ожидается повышение температуры воздуха на 3-5 градусов. На юге начнутся осадки, преимущественно в виде дождя", - рассказали в управлении.

Сейчас на Сахалине спокойная облачная погода, дует слабый ветер, на юге - без осадков, дневная температура воздуха - до плюс 1 градуса, на севере временами идет снег, дневная температура воздуха - до минус 4 градусов.