13 ноября, 00:28

В Якутии создали межрегиональный центр целевой подготовки

Его работа охватывает не только производственную сферу, но также затрагивает социальную политику и культуру, отметил первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный

ЯКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Межрегиональный центр отраслевых проектов целевой подготовки создан в Якутии. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный.

"В Якутии создан межрегиональный центр отраслевых проектов целевой подготовки. Его задача - вместе с системообразующими предприятиями и организациями Дальнего Востока заниматься всей линейкой подготовки кадров. Мы работаем не только с производственной сферой, но и сферами социальной политики, образования и культуры", - сказал Присяжный.

Собеседник агентства уточнил, что с 2020 года в Республике Саха (Якутия) обновляется система целевой подготовки кадров. "Вместе с предприятиями, которые нуждаются в специалистах, стали готовить отраслевые проекты целевой подготовки. Мы не просто направляем отдельных студентов, абитуриентов на обучение в тот или иной колледж или вуз, каждое направление связано со стратегией развития предприятий", - сказал он.

В Якутии реализуется 45 отраслевых проектов целевой подготовки. Ранее сообщалось, что потребность специалистов в сфере нефти и газа в ближайшие годы в Якутии превысит 1 тыс. человек. Запрос промышленных компаний и регионального Минпромгеологии на подготовку кадров в 2023-2024 учебном году составлял свыше 2,7 тыс. человек. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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