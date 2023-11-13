Рекордные 143 грузовика с помощью въехали за сутки в Газу через КПП "Рафах"

Как сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, из них 72 грузовика доставили в анклав продукты питания

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Минимум 143 грузовика с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в воскресенье. Как сообщило в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, это максимальный суточный показатель с начала доставки помощи в анклав после обострения ближневосточного конфликта.

"Крупнейшее с начала военных действий [7 октября] количество грузовиков с помощью были осмотрены и направлены в сектор Газа сегодня", - сказано в сообщении. Как отмечается, 143 грузовика с гуманитарной помощью въехали в Газу через КПП "Рафах".

Из них 72 грузовика доставили в анклав продукты питания (1,62 тыс. тонн), 11 - медицинское оборудование (137 тонн), 22 - воду (444 тонны), 15 - предметы первой необходимости для организации работы пунктов временного размещения (220 тонн), 23 - смешанные грузы (351 тонна).

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября - спустя две недели с начала обострения ближневосточного конфликта. Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус сообщил, что к настоящему времени в сектор Газа въехали свыше 850 грузовиков с гуманитарной помощью.