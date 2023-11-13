13 ноября, 07:17

В Петербурге признали памятником дом, где проводили время Гоголь и Глинка

С 1840 по 1873 годы здание принадлежало зодчему Александру Брюллову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Дом архитектора Александра Брюллова в исторической части Санкт-Петербурга включили в реестр региональных памятников. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова "Дом А. П. Брюллова (Конторы Губбард Эджертон и Ко)" (набережная Лейтенанта Шмидта, 37) включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. С 1840 по 1873 годы здание принадлежало выдающемуся зодчему Александру Брюллову. В Белом зале особняка проходили знаменитые музыкальные вечера, которые посещали живописец Карл Брюллов, композитор Михаил Глинка, писатели Николай Гоголь и Нестор Кукольник. Во второй половине XIX века в доме Брюллова арендовали квартиры известные деятели русской культуры, преподаватели, военные моряки и морские исследователи", - говорится в сообщении пресс-службы.

В КГИОП уточнили, что история строительства дома на этой территории прослеживается с периода ранней застройки Васильевского острова в начале XVIII века, но здание перестраивалось, разные владельцы добавляли в его облик новые элементы. Существующий вид дом приобрел в 1897 году, когда гражданский инженер А. Л. Большаков придал фасаду больше черт эклектики. Лицевой фасад здания со стороны набережной решен в приемах эклектики с использованием элементов классицизма. Кирпичные оштукатуренные стены украшает лепной декор в виде прямоугольных вставок с рельефным растительным орнаментом в надоконных простенках второго этажа.

В XIX веке в этом доме проходили музыкальные вечера, которые посещали композитор Михаил Глинка, писатель Николай Гоголь, художник Карл Брюллов и другие деятели русской культуры.

В советские годы в Доме Брюллова располагался Морской клуб ДОСААФ, в начале XXI века часть здания была передана для устройства гостиницы, также в нем располагаются квартиры.

Статус объекта культурного наследия защищает здание от сноса и существенного изменения облика, все работы в доме должны вестись по согласованию с органами охраны памятников. 

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