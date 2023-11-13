ВЦИОМ: более 60% россиян считают, что в РФ есть все условия для достижения целей

Обратного мнения придерживаются около трети опрошенных

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 60% россиян уверены, что в РФ есть все условия для планирования своего будущего и достижения поставленных целей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Больше половины россиян считают, что в России государство создает все необходимые условия для того, чтобы люди могли планировать свою жизнь и добиваться поставленных целей - 61%. Достигнув максимума с 2019 года в прошлом году (2022 год - 65%), этот показатель остается на высоком уровне и сегодня", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Уточняется, что обратного мнения придерживаются около трети россиян (31%). При этом в 2019 году так считали 52% опрошенных.

Доля уверенных в том, что благополучие человека зависит в большей степени от него самого, за последние два десятилетия достигла максимума (60%, плюс 19 п.п. к 2000 году). При этом в два раза сократилась доля россиян, связывающих благополучие человека с устройством общества: сегодня так думают меньше трети (30%), а в 2000 году так считала большая часть (59%).

Планируют свою жизнь чуть больше половины респондентов (56%). Каждый пятый (20%) строит планы на несколько лет вперед, каждый третий - на несколько месяцев (36%). Не строят никаких планов порядка 40% россиян. Пятая часть (21%) не делают этого пока, пережидая нестабильную ситуацию в стране, а 19% в принципе никогда ничего не планируют, предпочитая жить одним днем. Каждый пятый от числа планирующих будущее уверен, что ничего не сможет помешать ему в достижении поставленных целей (21%). В числе основных преград для этого респонденты назвали плохое здоровье свое или близких (13%), нехватку финансов (10%), военные действия, СВО (9%), правительственные решения (8%), внутриполитическую ситуацию (7%) и форс-мажорные обстоятельства (7%). Коронавирус сегодня перестал быть преградой для достижения целей (1% против 10% в 2021 году).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" провели 16 октября 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.