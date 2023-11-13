Власти Исландии готовы принять меры в случае извержения в Гриндавике

За минувшие сутки специалисты зафиксировали около 300 землетрясений магнитудой до 3,0 в районе залегания магмы, передает телерадиокомпания RUV

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Исландии примут меры в случае возможного извержения вулкана в городе Гриндавик на юго-западе страны, откуда ранее были эвакуированы местные жители. С таким заявлением выступил президент страны Гудни Йоханнессон.

"Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему [из того], что могут сделать с нами необузданные силы природы. <...> Мы до сих пор не знаем, произойдет ли извержение в Гриндавике. Если оно произойдет, мы разберемся с этой проблемой", - приводит его слова национальная телерадиокомпания RUV. Президент поблагодарил специалистов гражданской обороны, спасателей и ученых, которые занимаются сбором и изучением данных, касающихся возможного стихийного бедствия. Он также выразил признательность гражданам Исландии за помощь, которую они оказали эвакуированным жителям Гриндавика.

Как отмечает RUV, за последние сутки в районе залегания магмы было зафиксировано около 300 землетрясений магнитудой до 3,0. По словам начальника местной службы гражданской обороны Видира Рейниссона, инфраструктуре Гриндавика нанесен "значительный ущерб, превзошедший ожидания". В частности, повреждены системы водопровода и электроснабжения.

Ранее власти Исландии объявили чрезвычайное положение "в связи с высоким уровнем сейсмической активности" на территории юго-западного полуострова Рейкьянес, где находится город Гриндавик.

С конца октября на полуострове были зарегистрированы 24 тыс. сейсмических толчков, магнитуда сильнейшего из которых достигала 5,2. Это сигнализирует о высокой вероятности извержения вулкана в регионе.

На территории Исландии находятся 33 активных вулканических системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло три извержения - в марте 2021 года, в августе 2022 года и в июле 2023 года.