13 ноября, 09:21

В Подмосковье около 4 млн человек привились от гриппа

Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Порядка 4 млн жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа с начала прививочной кампании в регионе, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"С конца августа в Подмосковье идет масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Заболевание опасно осложнениями, к которым может привести. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, сделать прививку. Такой возможностью воспользовались уже более 4 млн человек", - привели в тексте слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках, а также мобильных комплексах. Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Оформить ее можно на региональном портале госуслуг, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

  

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